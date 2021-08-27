Співачка Настя Каменських показала, як вони з мамою співали українські пісні на дні народження У Юрія Горбунова

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка одружена з продюсером Потапом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня показала кумедні відео зі святкування дня народження телеведучого Юрія Горбунова. У роликах можна побачити, як співачка разом з улюбленою матусею виконує українські пісні.

Як видно, на вечірку Настя прийшла в розкішній вишитій сукні темно-зеленого кольору, яка підкреслила її витончену фігуру і плечі. Її пишні кучері розпущені і акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж. Мама співачки Лідія теж у вишиванці - на ній білі штани і світла блуза з чорно-червоною вишивкою.

У ролику Каменських разом з мамою співають українські пісні – "Черемшину" і "Червону руту". У підписі до публікації Настя написала: "обожнюю співати з моєю Лідочкою ♥ ️ @ lida.kamenskux. Дякую, Юрчик @gorbunovyuriy за таке душевне свято".

Нагадаємо, Мама Каменських на вечірці Горбунова взяла в руки мікрофон і перевершила дочку: "Всюди буйно квітне черемшина...".

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