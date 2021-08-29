Актриса Ольга Сумська здивувала публіку несподіваним постом

Так, 55-річна зірка задумалася про власне здоров'я. У своєму новому пості в Instagram Ольга розповіла, як відвідала один з медичних центрів, щоб пройти повне обстеження всіх органів, передає Politeka.net.

За словами Сумської, на спеціальному обладнанні (інноваційному суперчутливому квантовому апараті) їй перевірили 52 органи, просто "прикладаючи руку, і все як на долоні".

Також її здивувало те, що апарат показав антитіла на коронавірус: "Ми хворіли з чоловіком в листопаді 20-го... Хоча ПЛР їх не показував ..."

За результатами обстеження у неї виявили деякі проблеми. Ольга не назвала, які саме, зате озвучила, які поради їй дали лікарі.

"🤔Є проблеми, але вони вирішуються! Тому, основні пункти для мене: 1.Змінити харчування (апарат показав всі продукти, які не сприймає мій організм - кава, чай, яйця, глютен), а я дуууже люблю лате️️😋! Тому, на місяць доведеться відмовитися від деяких продуктів і напоїв! 2.Спорт, розтяжки! Аааааа! 3. Пити 1,5 літра в день! І ще 15 пунктів, все не буду описувати, але була здивована такою ретельною інформацією!",- повідомила актриса.

Користувачі бурхливо коментують її пост. Більшість звинуватили Сумську, нібито в проплаченій рекламі.

"невже ви настільки не поважаєте свою аудиторію і не цінуєте свою репутацію, що рекламує подібні організації ("

"Яке гарне плаття!"

"Розчарування, Оля, розчарування... Не треба реклами..."

"серйозно? Начебто, розумна жінка, а аналізи на антитіла по долоні робить🙈"

"Оля, хотіли обстежитися. Так зробіть це на апаратурі доказової медицини. Існують протоколи обстеження. А це - профанація. Навіщо ви повелися?"

"рекомендації стандартні 😮 Але виглядаєте ви, Ольга, дуже красиво!"