Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, розбурхала публіку відвертим образом

20-річна красуня, яка зараз освоює кар'єру моделі й попутно вчиться в Школі дизайну Parsons в Нью-Йорку, вирішила првести день зі своєю мамою Світланою. Відповідні кадри Соня опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.

Так, дівчина позувала в стильному образі: чорному в'язаному топі нарозхрист, "забувши" про бюстгальтер, і модних джинсах з високою талією. Внучка Ротару покрутилася перед камерою, демонструючи струнку фігуру. На одному з фото дівчина постала разом зі своєю мамою-блондинкою. Обидві красуні засліпили своїми посмішками, вибравши незвичайну локацію для селфі - собор з куполами в "золоті".

"Girl's Day з мамою🤍", - підписала кадри Соня.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Красуні 😍"

"Красуня) бажаю щастя)"

"Дівчинка на мільйон 😍"

"Софія яка ви красива!😻😻😻"

"Красуні) обидві🔥 👏"

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