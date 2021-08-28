Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, тезка своєї знаменитої бабусі Софії Ротару, розбурхала публіку відвертим образом
20-річна красуня, яка зараз освоює кар'єру моделі й попутно вчиться в Школі дизайну Parsons в Нью-Йорку, вирішила првести день зі своєю мамою Світланою. Відповідні кадри Соня опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.
Так, дівчина позувала в стильному образі: чорному в'язаному топі нарозхрист, "забувши" про бюстгальтер, і модних джинсах з високою талією. Внучка Ротару покрутилася перед камерою, демонструючи струнку фігуру. На одному з фото дівчина постала разом зі своєю мамою-блондинкою. Обидві красуні засліпили своїми посмішками, вибравши незвичайну локацію для селфі - собор з куполами в "золоті".
"Girl's Day з мамою🤍", - підписала кадри Соня.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів:
"Красуні 😍"
"Красуня) бажаю щастя)"
"Дівчинка на мільйон 😍"
"Софія яка ви красива!😻😻😻"
"Красуні) обидві🔥 👏"
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