Анна Саліванчук, актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, похвалилася новим образом і відкрила фанатам очі на щось дійсно важливе

35-річна зірка "Одного разу під Полтавою" заговорила в своєму останньому пості в Instagram про життєві пріоритети, передає Politeka.net. Анна супроводила спіч яскравими фото, на яких позувала на вулиці в незвичайному зеленому платті з оборками (через довгу спідницю воно чимось було схоже на циганське). В руках красуня тримала солом'яний капелюшок. Ідеальний макіяж і красиво укладені на одне плече локони доповнили пристрасний лук.

У підписі Саліванчук вирішила дати українцям пораду, як швидко вирішити для себе, що на даний момент є найважливішим.

"Не знаєш, чого хочеш від життя? Не уявляєш, що робити з проблемами, які оточили? Спробуй запитати себе, що б я робив, якби мені залишилося жити півроку? Якщо дійсно обміркувати це питання, то проблеми вже не здаються такими глобальними, а іноді взагалі зникають. А кожна мить життя заслуговує, щоб просто його прожити!! Іноді навіть без особливого сенсу. Як тільки відповідь на питання буде сформульована, стає зрозуміло, чи своє Ви проживаєте життя. Чи свої мрії переслідуєте. А якщо виявилося, що ні, то подумайте, що варто змінити. Життя - чистовик", - поділилася вона своїми філософськими думками.

За короткий час користувачі встигли поставити більше тисячі "лайків", а деякі прокоментувати: "Ви красуня! Захоплююся Вами😍"; "За півгодини ще похорон треба встигнути організувати 😂".

Раніше повідомлялося, дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, кого з людей побоюється: "не знаєш, що від них очікувати"

Також, Саліванчук у сукні з розрізами заговорила про свободу: "ще з часів..."

Politeka розповідала, Саліванчук "пом'яла" п'яту точку зірки "жіночого кварталу": "можемо собі дозволити"