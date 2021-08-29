Популярний телеведучий Юрій Горбунов після народження сина заінтригував шанувальників знімком

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим. Також він прославився як актор і продюсер. Артист активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз він опублікував новий знімок на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно у Юрія і Каті Осадчі народився другий син. Як вони його назвали подружжя не зізнаються. Після цього, шоумен святкував свій день народження. Йому виповнився 51 рік. На фото телеведучий після свят сидить в літаку в білій сорочці, яка надіта на чорну футболку.

"Свята закінчилися! Треба і попрацювати! Хоча і сьогодні свято!", розповів Юрій Горбунов.

Шанувальники задалися питанням, куди ж відправився телеведучий: "Куди летите?", "Сьогодні теж свято".

Публікація набрала понад 1500 лайків за короткий час. Варто відзначити, що у Юрія 1 мільйон шанувальників в соціальній мережі Instagram.

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