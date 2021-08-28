Співачка Анастасія Приходько збентежила несподіваними, але приємними, кадрами з відомим артистом за лаштунками шоу

Як відомо, 34-річна Приходько зараз знімається в новому проекті "Співають всі" з Наталією Могилевською в якості головного судді і ведучим Володимиром Остапчуком. Настя стала однією зі ста суддів, завданням яких є оцінювати вокальні та артистичні дані учасників, підспівуючи (чи ні) разом з ними.

На майданчику "Співають всі" Приходько зіткнулася зі своїм колегою, Валерієм Меладзе, разом з яким в середині нульових випустила пісню "Безответно".

Про це Настя повідомила в своєму мікроблозі в Instagram, показавши фото з Валерієм, а також скрін з їхнього кліпу, передає Politeka.net. На знімку вони з Меладзе мило обіймаються і з посмішкою дивляться в камеру.

"Через 15 років ... "Безответно" зустрілися знову❤️ @meladzevalerian сьогодні буде ефір вогонь 21:00 @kanalukraina шоу @spivayut_vsi #приходько", - йдеться в підписі.

За лічені хвилини користувачі встигли поставити понад півтисячі "лайків", а деякі навіть прокоментувати: "😍найулюбленіший коллаб"; "Ооо класна пісня😍блін 15 років😮, ніби вчора".

Зазначимо, кар'єра Приходька злетіла вгору після того, як вона взяла участь у шоу «Фабрика зірок 7», в якому посіла перше місце. Настею зацікавився продюсер Костянтин Меладзе( старший брат Валерія), який запропонував їй співпрацю.

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