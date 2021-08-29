Співачка і актриса Дженніфер Лопес порадувала сяючим видом на новому Селфі

52-річна знаменитість вже довела, що виглядає не так, як бажають хейтери. Зірка в кожній фотосесії демонструє квітучий і доглянутий вигляд, а її підтягнуті форми дивують навіть фанатів, адже виглядає років на двадцять молодше не кожен може.

Втім, зірка запевняє, що це заслуга лише правильного догляду за собою, збалансованого харчування і, звичайно ж, її любові до спорту. Не секрет, що Лопес відмовилася від усіх напоїв, крім соків і води, а також не має шкідливих звичок.

На черговому Селфі Дженніфер показала себе близько до камери і не посоромилася демонструвати яскравих лук з білою майкою, простим макіяжем і безліччю маленьких золотих прикрас.

"Завжди в гарному настрої 😄❤️; сяє краще золота; як багато краси: вона мені дуже подобається; добре, що ще цвіте; завжди на висоті; Красиво і елегантно 💞 » - відповідають в мережі.

Також на сторінці в Instagram Лопес з'явилася ціла серія кадрів, на яких вона з різних ракурсів демонструвала новий образ. Довгі локони співачка поклала без прикрас і гумок, а ось макіяж зробила з акцентом на очі і ефектом природності.

Причому завдяки цьому можна добре розглянути, в якому стані її шкіра.

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