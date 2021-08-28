Відома ведуча Маша Єфросиніна показала себе в шикарній білій сукні з довгим шлейфом

Як передає Politeka.net, Маша Єфросиніна є популярною українською телеведучою. Нещодавно стало відомо, що вона стала однією з суддів нового сезону шоу "Україна має талант". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу телеведуча поділилася новою серією знімків на своїй сторінці в Instagram. На фото Маша в довгій білій сукні з довгим шлейфом і оголеними плечима позує на камеру. Довжина сукні підкреслює зростання зірки і її довгі ноги. Свій образ телеведуча доповнила кольє з перлів.

"Сегоня о 23.30 на "1+1" трансляція концерту, який досі мене не відпускає…

Його творці підняли музичні архіви української музики за десять століть!!! Вибрали двадцять шедеврів і дали їм нове звучання! Півтори години на Михайлівській площі пройшли на вдиху-дитячі хори, Даха Браха, Домініка Чикун, симфонічний оркестр (що складався тотально з молоді, вау!



Багато в моєму житті було концертів, і ще буде! Але @kovcheh.ukraina дуже особливий. І навіть концертом-то його не назвеш.", розповіла телеведуча.

Марія зазначила, що на концерті виступлять: група Хардкісс, співачка Джамала і Святослав Вакарчук.

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