Співачка Настя Каменських вирішила підняти собі настрій, а заодно й іншим теж

34-річна зірка показала, як почався її суботній ранок, виставивши відповідні кадри в Instagram, передає Politeka.net. У "сторіз" Настя розповіла, що приїхала на зйомки і знаходиться в бадьорому настрої в передчутті гарного дня. При цьому вона була без свого чоловіка, репера Потапа.

"Субота починається зі зйомок, - повідомила вона, - Приїхала на зйомочку, вся команда в зборі! Зараз ми будемо наводити красу, господи, куди ж вже красивіше-то... І буде класний день сьогодні знімальний!"

Поки дівчата-майстри готувалися наводити Каменських марафет, та вирішила їх пригостити солоденьким.

"Вирішила підняти моїм дівчаткам настрій... Дівчата, ми з вами так довго працюємо, і я вирішила вам зробити солодкий сюрприз", - каже співачка на кадрах, дістаючи з-за пазухи велику коробку з порційним морозивом.

"Солодкий суботній ранок, солодкий початок робочого дня і солодка форма улюбленого морозива. А як Ви балуєте себе по вихідних?", - запитала Каменських у фоловерів, виклавши кілька фото окремим постом.

Користувачі кинулися коментувати:

"так, не корисна їжа..."

"Смачного🔥"

"А мені макіяж подобається🔥"

"Обожнюю солодощі та всілякі десерти 😋 Я не вегетаріанець, я десерторіанець! 😜 А коли я йду в ресторан, насамперед дивлюся меню з десертами, а вже потім вибираю основне блюдо! 🍡🍰🍧🍦🍩"

Нагадаємо, мама Каменських на вечірці Горбунова взяла в руки мікрофон і перевершила дочку: "Всюди буйно квітне черемшина...".

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