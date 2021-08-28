Дружина "Холостяка" і ведучого Микити Добриніна Даша Квіткова поділилася сімейним фото і розповіла про досвід материнства

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомим блогером у соціальній мережі Instagram. Вона стала популярна завдяки своїй участі в шоу "Холостяк", де головним героєм був Микита Добринін. Даша стала переможницею проєкту, і після у неї продовжилися відносини з "Холостяком". Близько року тому у них відбулося весілля, і нещодавно народився син - Лев. Дівчина активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

На цей раз Даша опублікувала нові фотографії на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вся сім'я: по центру лежить маленький Лев, а навколо нього батьки - Микита і Даша. Вони цілують малюка, який дивиться в камеру.

"30 днів, які докорінно змінюють життя.



Я навчилася приймати.



Приймаєш новий стиль життя і місяць, який проживаєш просто в прострації.

Факт того, що ти = їжа.

Безсонні ночі, які вриваються в твоє життя і зривають голову.

Ту саму безумовну і чисту любов, а разом з цим вічний страх за безпеку свого малюка і плач у себе в голові...Бажаю кожній дівчині, яка мріє стати мамою-побачити, нарешті, ці заповітні дві смужки на тесті, щоб вагітність пройшла без ускладнень, а дитинка народилася самим здоровим



Діти вчать нас жити в фарбах. З емоціями. З почуттями. Вчать нас помічати, Слухати, завмирати. Вчать радіти меленьким досягнень.



Через місяць стає легше, а далі — найцікавіше."

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