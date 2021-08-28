Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес перед черговою зйомкою показала трендовий образ

Артистка щодня показує в розділі Сторі в Instagram різні кадри, зроблені під час роботи над різними проектами. При цьому зірка ніколи не показує себе в домашньому вигляді, за винятком моментів, коли хвалиться власною косметикою на спеціальних відео.

Цього разу фанати опублікували кадр з Лопес, що позує перед зйомками в елегантній дизайнерській сукні з закритим верхом. Оригінальний дизайн пудрового вбрання без принтів вигідно підкреслив стрункі ноги знаменитості.

Не секрет, що Лопес найбільше віддає перевагу сукням, які б продемонстрували її ноги в більш вигідному світлі. Дженніфер також завжди робить акцент на формах і нерідко вибирає сукні з вирізами, щоб було що показати.

Також виконавиця вирішила взяти участь у новій зйомці, де показала розкішний образ у світлих тонах.Співачка і актриса виклала в свій Instagram кілька фото зі знімального майданчика.

"Красиво 🤩; вона в моменті; культовий образ; нестаріюча красуня; що ж так красиво; арест заарештуйте за красу; ви виглядаєте чудово; Королева 🤍; Боже ти чудова❤️; складно повірити в її молодість" - відповідають в мережі.

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