Супермодель Тіна Кунаки, дружина актора Венсана Касселя, порадувала численну армію шанувальників яскравим кадром

Як відомо, Кассель старший за свою кохану на 30 років, але це не заважає їм бути щасливими. У парочки підростає дворічна дочка, та й свої почуття вони не приховують, демонструючи сімейну ідилію на камеру.

У своєму новому пості в Instagram Кунакі опублікувала свіже фото, на якому позувала разом із чоловіком, передає Politeka.net. Модель була у в'язаній облягаючій сукні молочного відтінку. Венсан, в червоному светрі та коричневому плащі, "підтягнув" до себе дружину, пристрасно подивившись їй увічі.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не шкодуючи компліментів: "мої зайчики ❤️❤️"; "досконалість🔥 🔥 🔥"; "Най❤️"; "ці двоє❤️"; "занадто красиво💎 💎 💎"; "вам разом чудово 😍".

Варто відзначити, свою приголомшливу і незвичайну зовнішність Кунакі отримала від батьків. Її мама за походженням - італійка, а батько - африканець, що народився в Марокко, але виріс у Франції.

Красуня підкорила кращі європейські подіуми і засвітилася в рекламі провідних модних брендів всього за пару років. Але світову популярність їй принесла зовсім не кар'єра, а шлюб з Касселем, який після розлучення з Монікою Белуччі вже і не сподівався зустріти нову любов.

Нагадаємо, Кунакі в купальнику розтанула в обіймах Венсана Касселя, показавши свої справжні почуття

Як повідомляла Politeka, Кунакі в шоломі здивувала несподіваним захопленням: «винищувач»

Також Politeka писала, що Кунак у бікіні вирішила хвалитися фігурою в кращому ракурсі