Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна взяла участь у незвичайному концерті

30-річна зірка зробила новий пост у себе в мікроблозі в Instagram з анонсом телеверсії концерту "Ковчег "Укра-їна": Х століть української музики", присвяченого Дню Незалежності, передає Politeka.net. Співачка супроводила пост яскравими кадрами свого виступу.

"Сьогодні о 23:30 на @ 1plus1_ua дивіться найбільш атмосферний концерт до Дня Незалежності @ kovcheh.ukraina ❤️", - йдеться в повідомленні.

На фото Саніна постала в червоній сукні в підлогу, з заплетеними косами й квітами у волоссі.

"Яка гарна ❤️"; "Чарівна ❤️"; "слухаючи в живу бігли мурашки по шкірі!✨", - коментують фанати.

Зазначимо, "Ковчег "Укра-їна" об'єднав у собі традиції та новаторство в різних галузях мистецтва. Це понад 20 шедеврів української музичної спадщини від архаїчних колядок до українських «золотих» і «платинових» синглів за останні десять століть. Крім Саніної, на сцені "Ковчега" також з'явилися гурти "ДахаБраха" та "Курбаси", Джамала, Святослав Вакарчук, Аліна Паш, молодіжний симфонічний оркестр та багато інших.

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