Відома співачка Тіна Кароль у компанії свого менеджера часто проявляє почуття

Виконавиця ніколи не говорить про особисте життя, оскільки після смерті чоловіка їй часто приписують різні романи і намагаються обчислити, чи була зірка останнім часом у відносинах.

Дуже часто при цьому Тіна викладає кадри з близькими друзями, чоловіками, які працювали і працюють з нею разом над новими проектами. Одним з таких залишається її незмінний піар-менеджер Павло Орлов.

Він постійно супроводжує співачку на концертах і різних заходах, розробляє стратегію просування виконавиці, спілкується з представниками преси і виконають масу інших обов'язків. Часто артистка записує милі відео з Павлом і не боїться показувати себе справжню.

"Красунчики наші💕 Павло @pavelorlov, дякую, що бережете королеву наших сердець❤️; неймовірні!🔥 ; Спасибі за відданість і стойккость😍 👏 🔥; дай Бог, щоб дружба тривала на довгі роки.; Солодка парочка", - відповідають в мережі.

Ми також писали, що днями презентувала альбом» Молода кров", в якому заспівала дуетом з молодими і перспективними артистами. Серед їх числа виявився і 29-річний Ivan NAVI (Іван Сяркевич зі Львова). Разом з Тіною вони записали пісню-lovestory»Ангели все знають". До цього вони не були знайомі і познайомилися вже в процесі роботи.

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