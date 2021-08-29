Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала оригінальні кадри
Як передає Politeka.net, телезірка, яка нещодавно приїхала погостювати додому до Хмельницького, поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.
Леся Нікітюк любить не тільки похвалитися стрункою фігурою, а й блиснути почуттям номера. Це виявився якраз такий випадок.
"Тиждень Agrarian Fashion Week розпочався... приєднуйтесь", - написала вона.
При цьому Леся показала фото, на яких зображена поруч з тюками соломи в полі. Телеведуча позувала в чорній водолазці і штанях. А Е очі закривали сонцезахисні окуляри в білій оправі.
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Користувачі Мережі оцінили кадри Лесі Нікітюк. За півгодини пост набрав майже 18 тисяч лайків.
"Богиня VOGUE", "Амбасадор солом'яних тюків", "Леся, це прям бомба. Красива", "Королева полів і городів", - коментують пост Лесі Нікітюк.
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