Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала оригінальні кадри

Як передає Politeka.net, телезірка, яка нещодавно приїхала погостювати додому до Хмельницького, поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк любить не тільки похвалитися стрункою фігурою, а й блиснути почуттям номера. Це виявився якраз такий випадок.

"Тиждень Agrarian Fashion Week розпочався... приєднуйтесь", - написала вона.

При цьому Леся показала фото, на яких зображена поруч з тюками соломи в полі. Телеведуча позувала в чорній водолазці і штанях. А Е очі закривали сонцезахисні окуляри в білій оправі.

Користувачі Мережі оцінили кадри Лесі Нікітюк. За півгодини пост набрав майже 18 тисяч лайків.

"Богиня VOGUE", "Амбасадор солом'яних тюків", "Леся, це прям бомба. Красива", "Королева полів і городів", - коментують пост Лесі Нікітюк.

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