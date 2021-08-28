Учасниця нового сезону "Танці з зірками" і популярна співачка Джамала показала, як готується до прямих ефірів

Як передає Politeka.net, Джамала є відомою українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Джамала поділилася новими відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, співачка стала першою учасницею нового сезону "Танці з зірками", який розпочнеться вже 5 вересня. Вона почала челендж і кинула виклик солісту групи "ТНМК" Фаготу. Зараз йде активна підготовка до прямих ефірів. Джамала, показала, як проходять її інтесивні тренування і хто їй допомагає в цьому.

Також Джамала заінтригувала відео, де показує, як танцює зі своїм партнером, але його обличчя приховує.

"Вгадай мого талановитого партнера", пише Джамала.

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