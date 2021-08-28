Учасниця нового сезону "Танці з зірками" і популярна співачка Джамала показала, як готується до прямих ефірів
Як передає Politeka.net, Джамала є відомою українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Джамала поділилася новими відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, співачка стала першою учасницею нового сезону "Танці з зірками", який розпочнеться вже 5 вересня. Вона почала челендж і кинула виклик солісту групи "ТНМК" Фаготу. Зараз йде активна підготовка до прямих ефірів. Джамала, показала, як проходять її інтесивні тренування і хто їй допомагає в цьому.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Не стало заслуженої артистки України, колеги повідомили про трагедію: "Ми всі захоплювалися нею"
Біда трапилася в родині Шерон Стоун, актриса попросила допомоги: "Нам потрібно диво..."
Відмова від готівки в Україні: Нацбанк зробив важливу заяву, що змінилося
Ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому..."
Також Джамала заінтригувала відео, де показує, як танцює зі своїм партнером, але його обличчя приховує.
"Вгадай мого талановитого партнера", пише Джамала.
Раніше повідомлялося, чемпіонка Харлан, зірка "Ліги сміху" і український Тарзан показали, як готуються до "Танців з зірками": "Це боляче"
Також, новий сезон "Танці з зірками", розсекречені імена всіх учасників: "Заради такого тепер подивлюся"
Politeka розповідала, Джамалу зняли в компанії голлівудської зірки, фото облетіли мережу: "Це справжнє свято"