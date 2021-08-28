Фаворитка Влада Ями і учасниця шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова показала, як проводить ранок вихідного дня

Як передає Politeka.net, Анна Різатдінова є відомою українською спорстменкою. Вона прославилася завдяки своїй участі на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016-му році, там вона принесла Україні бронзову медаль. Також вона брала участь у проєкті "Танці з зірками", де стала улюбленицею хореографа Влада Ями. Гімнастка активно веде соціальні мережі і радує шанувальником новим контентом.

На цей раз дівчина показала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Анна лежить в ліжку в чорній піжамі з коротких шортиків і блузки. Вона показує, як одночасно може і читати, і займатися спортом. Дівчина часто показує свою ідеальну фігуру в соцмережах.

"Доброго ранку", пише Анна.

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