Фаворитка Влада Ями і учасниця шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова показала, як проводить ранок вихідного дня
Як передає Politeka.net, Анна Різатдінова є відомою українською спорстменкою. Вона прославилася завдяки своїй участі на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016-му році, там вона принесла Україні бронзову медаль. Також вона брала участь у проєкті "Танці з зірками", де стала улюбленицею хореографа Влада Ями. Гімнастка активно веде соціальні мережі і радує шанувальником новим контентом.
На цей раз дівчина показала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Анна лежить в ліжку в чорній піжамі з коротких шортиків і блузки. Вона показує, як одночасно може і читати, і займатися спортом. Дівчина часто показує свою ідеальну фігуру в соцмережах.
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"Доброго ранку", пише Анна.
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