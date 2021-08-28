Відома актриса Ольга Сумська показала зручний образ, в якому засвітилася перед виступом

Відома виконавиця після ослаблення карантинних заходів приступила до акторської діяльності і активно знімається в серіалі «Фіма». Зараз зірка вирушила в Покровськ, де виступить разом зі своєю командою.

Поки працівники готували сцену до майбутнього святкового виступу, сама зірка встигла показати новий образ, який приміряла в гримерці. Вільне плаття-балахон зірка вирішила нічим не доповнювати, а волосся залишила розпущеним.

Після того, як приготування до виступу були завершені, артистка вирішила пройтися по сцені, де виступатиме ввечері, а також показала колегу, з яким разом привітала шанувальників, що мають відношення до свята шахтарів.

"Привітайте всіх зі святом! З днем шахтаря " - каже Ольга.

Нагадаємо, раніше Сумська показала, яку роль приміряла в зйомках нового серіалу. Так, Сумська знімалася в комедійному серіалі "Фіма", де грала маму і бабусю одного сімейства. Головний герой-Фіма, стендап-комік, який постійно ставить перед собою життєво важливі для нього питання і намагається знайти на них відповіді.

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