Відомий хореограф і новий суддя "Танці з зірками" Макс Чмерковський поділився особистою трагедією

Як передає Politeka.net, Максим Чмерковський є відомим хореографом і новим суддею шоу "Танці з зірками". Як відомо, він зайняв місце легендарного хореографа Григорія Чапкіса. Максим прославився завдяки шоу "Холостяк", де був головним героєм. Також, варто відзначити, що танцюрист є чемпіоном світу з латинських танців. Хореограф активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу Макс Чмерковський поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. Хореограф вирішив поділитися своєю особистою трагедією. На відео знімки і кадри з його другом-Сергієм Оником. Він відомий як танцюрист і учасник 11 сезону шоу "Танцюють всі" американської версії. Танцюрист помер у віці 33 років.

"Я вперше дізнався це кілька днів тому. Я задихаюся, коли пишу це, тому що, схоже,він все це спланував. Я готовий зробити все це просто гігантською містифікацією, щоб я міг ще раз його обійняти. Я ніколи не вилікуюся від цього, і це ніколи не буде мати сенсу, але я безумовно витягну уроки з цього і ніколи не забуду свого друга-єдинорога. Мені шкода. Я тебе кохаю", підписав публікацію хореограф.

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