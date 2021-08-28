Відома продюсер і колишня дружина Потапа Ірина Горова показала, як залучити дітей до спорту і привести фігуру в порядок
Ірина не так активно веде Instagram, як її колишній чоловік Потап, з яким вона продовжує успішно працювати разом. Але кожен її пост привертає багато уваги. Так, 43-річна співзасновник продюсерського центру Mozgi Entertainment, CEO і генеральний продюсер групи компаній MOZGI GROUP Ірина Горова виклала новий ролик.
"Як заманити дітей в спорт і відірвати від компа? Тільки подаючи приклад і шеря свого тренера😂» - підписала ролик Ірина.
У відео зірка спокійно тренувалася, поки її син кидав м'яч і зітхав на тлі позаду неї. Шанувальники оцінили ролик, в тому числі і Надя Дорофєєва і Мішель Андраде:
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"Ого 🔥; Моща🔝 🔥; міць /сила; які молодці!!!!; Красиво👏; Красуня! 🔥 ; Теж з дітьми тренера шерім!😂 😂 ; Красунчики , відпрацювали сьогодні на все💯 🔥; Ірочка, яка ти молодець!; Тільки особистим прикладом!!!❤️».
Також раніше колишня дружина Потапа Горова відвідала один з ресторанів Києва разом зі своєю дочкою Наташою, спільним сином з Попатенком Андрієм і друзями – хореографом "Танців з зірками" Дмитром Жуком і Сашею Пирожковий.
Раніше Politeka писала, що колишня дружина Потапа Горова зустріла День Незалежності в компанії імпозантного грузина: "геній".
Нагадаємо, що екс-дружина Потапа Горова похвалилася відпочинком без дітей на популярному курорті: "Стоп-кадри щастя".
A ще Politeka повідомляла, що колишня дружина Потапа Горова в купальнику засвітила зайве на розкішній яхті:"неймовірно красиві".