Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала, як проходили зйомки "Орла і Решки" в Мексиці

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала популярною українською актрисою під патронажем Потапа. Співачка болівійського Походження зараз стала ведучою "Орел і Решка" і тепер їздить по світу, знімаючи найцікавіше про різні країни. Андраде також веде Instagram, де публікує частину контенту.

На нових кадрах дівчина показала, як проводить час у Мексиці. Мішель показала не тільки себе, але і фламінго, павука, різних комах, Захід, джунглі і багато іншого.

"У Мексиці було жарко, складно і страшно! Багато комах, комарів, за нами навіть полювали оводи.

Але крім усього цього, навколо Краса, дикі джунглі, яскраві заходи сонця. Я перший раз в житті побачила фламінго і познайомилася з цивілізацією майя — який же крутий випуск вийшов!",- написала Мішель.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Класно, чекаємо випуск", "коли нова музика", "Мішель, ти красуня", " коли вийдуть пісні?".

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде засвітилася на яхті з ефектною супутницею

А ще Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Андраде в розстебнутій сорочці показала свої насолоди на дикій природі

Також Politeka писала, що підопічна Потапа Андраде нарвалася на критику в ролі ведучої "Орла і решки"



