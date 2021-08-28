Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала, як проходили зйомки "Орла і Решки" в Мексиці
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала популярною українською актрисою під патронажем Потапа. Співачка болівійського Походження зараз стала ведучою "Орел і Решка" і тепер їздить по світу, знімаючи найцікавіше про різні країни. Андраде також веде Instagram, де публікує частину контенту.
На нових кадрах дівчина показала, як проводить час у Мексиці. Мішель показала не тільки себе, але і фламінго, павука, різних комах, Захід, джунглі і багато іншого.
"У Мексиці було жарко, складно і страшно! Багато комах, комарів, за нами навіть полювали оводи.
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Але крім усього цього, навколо Краса, дикі джунглі, яскраві заходи сонця. Я перший раз в житті побачила фламінго і познайомилася з цивілізацією майя — який же крутий випуск вийшов!",- написала Мішель.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Класно, чекаємо випуск", "коли нова музика", "Мішель, ти красуня", " коли вийдуть пісні?".
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