Відомий музичний продюсер і музикант Потап вразив стилем на виступі

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі "Потап і Настя". У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських. Музикант активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Потап поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку артист виступає на сцені в Покровську зі своєю групою "MOZGI". На Потапі леопардова панамка, баскетбольні шорти і чорна футболка. Свій образ музикант доповнив ланцюгами і сонцезахисними окулярами.

Шанувальники засипали Потапа безліччю коментарів під публікацією: "Дайте спеку! Пацанам (Пазику, Безкровному і Максу) привіт від Олексійовича! Я під враженням ще з атласу!", "Потап теж оцінив панаму Jordan&Zion", "Вогонь".

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