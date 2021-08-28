Відома співачка Надя Дорофєєва вразила фанатів відвертими кадрами в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка після десяти років в дуеті "Время и Стекло" оголосила про початок сольної кар'єри, часто радує фанатів яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка полоскотала нерви користувачів, виклавши в мережу спекотні кадри у відвертому образі.

На нових фотографіях Надя зображена, схоже, у себе вдома, і вона явно кокетує з фотографом. Перед камерою красуня з'явилася у відвертому рожевому купальнику, який ледь прикриває її "вишеньки", залишаючи місце для фантазій. Волосся співачки розпатлане і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж з рожевими тінями. Пікантності знімкам додає льодяник чупа-чупс, який вона тримає то в зубах, то в руці.

У підписі до фото Дорофєєва написала: "Candy". А шанувальник тут же кинулися обговорювати знімки, засинаючи її компліментами: "скільки можна дражнити нас цим купальником?", "Значить, все-таки подобається рожевий", "Оце цукерка", "Викликайте пожежників", "Шикарна", "Цей макіяж вогонь. Нереально красиво", "Яка красива", "Яка красива, просто нереальна".

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