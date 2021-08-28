Співачка Настя Каменських показала новий образ, поділившись з українцями настроєм

Як пише Politeka.net, Настя Каменських зараз активно займається сольною кар'єрою під псевдонімом NK. Красуня стала відомою, запалюючи в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). І хоч дует давно нічого не випускав, пара разом - адже Олексій одружився на Насті, а сам теж почав сольну кар'єру під псевдонімом ПТП.

Не забуває Настя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Красуня цього разу вирішила показати, як проводить останні дні літа. На новому фото Каменських була в шортах і топі.

"Незабутні літні моменти", - написала красуня під фотографією.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Фото супер", "Милашка", "Богиня", " неймовірна красуня, дуже гарне чорне довге кучеряве волосся, круто. Крута брюнетка","Таке відчуття що тримаєте когось за щось".

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