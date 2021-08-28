У мережі показали незвичайне фото Дана Балана поруч з Тіною Кароль, виглядають щасливими

Як повідомляє Politeka.net, відомій українській співачці Тіні Кароль довгий час приписують романтичні стосунки з молдавським серцеїдом Даном Баланом. І хоча пара не підтверджує цю інформацію, фанати впевнені, що вони разом. У соцмережі Instagram навіть є кілька фан-сторінок, присвячених відносинам артистів, і ось на одній з них опублікували чарівне фото, де співаки стоять поруч один з одним.

На фотографії Тіна і Дан відображені в темній кімнаті, вона стоїть на першому плані, а він трохи позаду. Перед камерою Українська Діва виблискує пружним декольте в спокусливому вбранні, декорованому паєтками. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і сліпуча посмішка. Балан теж ошатний - на ньому темний костюм і не застебнута сорочка. Він ніби дивиться в її глибоке декольте.

У підписі до фото написали: "Хіба потрібні слова, коли все видно по очах?". Користувачі тут же почали коментувати фото Тіни і Дана: "Очі – душа. Через них можна побачити все", "У неї тут такий лукавий, але одночасно з цим щасливий погляд", "Просто мала щаслива з останнім романтиком Кишинева", "Ну скажіть вже правду, ну як ви можете бути не разом?", "Красива пара. Підходять один одному".

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