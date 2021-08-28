Зірки студії "Дизель шоу" заінтригували українців, з'явившись "п'яними"

Як пише Politeka.net, на сторінці "Дизель шоу" в Instagram з'явився новий пост. На кадрах Євген Нікішин та інші актори були у вельми сумнівному стані. Як виявилося, це мініатюра, в якій гумористам належало грати не дуже тверезих людей. Крім Нікішина на фото були Дмитро Танкович, Олександр Бережок та Євген Гашенко.

"Цього року було оголошено конкурс на посаду голови Укрспирту. І "дизелі" вирішили запропонувати свого кандидата! Влаштовуватися на підприємство прийшов досвідчений Профі-алкаш у виконанні Євгена Нікішина @nikishin_uezd_1924 зі своєю «молодою", але дуже досвідченою командою. Чи візьмуть на цю посаду алкоголіка з 40-річним стажем", - написано було під публікацією.

Фанати поставили майже тисячу лайків, включаючи Лілію Ребрик, і написали коментарі:

"Чекаю новий випуск", "я обожнюю дизель шоу", " чекаю новий випуск з нетерпінням!!! А ви як завжди найкращі!!", "Обожнюю Вас! Піднімаєте настрій! Вдячний Вам!".

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