Український ресторатор Ектор Хіменес-Браво, суддя "Майстер Шеф", поділився своїми планами, звернувшись до українців

Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво вже 11 років живе в Україні. Ресторатор колумбійського походження нещодавно зізнався, що дуже полюбив країну. Тепер шеф-кухар ще й розповів, які плани у нього на Україну.

На новому фото Ектор здався в стильному піджаку, а в руках тримав собачку на прізвисько Луліта. Ресторатор посміхався, сидячи на стільці.

"А куди я йду далі? Я постійно працюю, щоб бути кращим, тому що я перфекціоніст. І дуже намагаюся, щоб мій ресторан був ні з чим не порівнянний, чимось особливим. Я б дуже хотів себе клонувати, щоб встигати робити всі свої задумані справи. Мій трудоголізм приносить величезне задоволення-досягнення мети: задоволений гість, споживач, всі хто купує мій товар, дивиться Майстер Шеф, спостерігає за моїм життям в Instagram.

Я дійсно щаслива людина, тому що домігся всього чого хотів. Але мій внутрішній двигун не дозволяє зупинятися, хочеться робити ще і ще. Я хотів би відкрити ще 100 ресторанів. Часто фінансовий дохід українців не дозволяє розгулятися. Я б хотів зробити багато класних місць, але коли починаю творити, то вибираю кращу локацію, продукт, посуд, меню, а в Україні всього 5-10% можуть дозволити заходити в такий дорогий заклад", - написав Ектор.

Також Хіменес-Браво додав, що зараз він щось готує:

"Можу ще секрет сказати, що ми з бізнес-партнером щодня працюємо над новою ідеєю і концепцією ресторану для України. Після пандемії це особливо актуально, зараз, коли індустрії потрібна перезавантаження і нове дихання. Ми старанно працюємо, щоб подарувати індустрії ресторан нової хвилі. Який ресторан ви хотіли б від мене? Японський, латиноамериканський, Тайський?",- написав Ектор.

Фанати поставили більше 2 тисяч лайків і почали активно радити Хіменесу-Браво, який ресторан вони б хотіли.

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