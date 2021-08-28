Відомий музикант Святослав Вакарчук зібрав всю групу "Океан Ельзи" разом

Як повідомляє Politeka.net, відомий український музикант Святослав Вакарчук, у якого як виявилося недавно народився син Іван, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу артист виклав в мережу трохи похмуре фото, на якому показав учасників своєї групи "Океан Ельзи", солістом якої був сам.

Як виявилося, Святослав зібрав усіх хлопців зі свого колективу заради виступу на фестивалі "Захід Фест". Четверо чоловіків і сам фронтмен зображені, стоячи біля павільйону, на дверях якого видно табличку з назвою їх групи, і мило посміхаються в камеру.

У підписі до фотографії Вакарчук коротко написав: "#океанельзи 2004 Знову разом! #західфест". Користувачі тут же почали коментувати нове фото на сторінці музиканта, відзначаючи, що деяких учасників групи все ж не вистачає. Так, багато хто вказав, що на фото немає Дмитра Шурова, який, як відомо, давно почав сольну кар'єру.

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