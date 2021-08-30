Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес прогулялася на вулиці в ефектній білій сукні

Знаменита співачка звикла з'являтися на публіці в різних образах, що підкреслюють її фігуру. Оскільки Лопес вважає, що найпривабливіша частина її тіла-це ноги, вона завжди робить акцент тільки на них.

Цього разу знаменитість вибрала для виходу в світ білу сукню без принтів і мережив з тонкою підкладкою і відкритим верхом на ґудзиках. Частково розстебнувши наряд і доповнивши образ прикрасами, зірка вважала за краще зробити лаконічний лук.

Вона вибрала також високі чоботи коричневого кольору і сумку в тон, яка ідеально підійшла до яскравого образу.

Шанувальники відреагували на кадр, дивуючись зовнішності 52-річної знаменитості:

"О, Лопес несе сумку Gucci Diana, прекрасно; повернулися чоботи по коліно? Можна ще коротше; єдине, що я можу копіювати, це її ходу ...; Мило, але я, мабуть, міг би поставити там лише мою гігієнічну помаду LOL 😂; приголомшливий вигляд; така красуня; Люблю це; вона дуже розумна і красива, я просто не люблю стиль».

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