Відома співачка Настя Каменських розповіла про сильну алергію, з якою вперше у своєму житті зіткнулася

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських в Instagram-сторіс показала, що з її обличчям зробила алергія. Співачка зізналася, що зіткнулася з цією хворобою вперше в житті і грішить на амброзію (алергічна рослина), яка росте навколо її будинку.

У сторіс Настя виклала кадри, на яких показала набрякле обличчя і розповіла, що у неї жахливо сверблять очі. "Мій ранок взагалі не добрий. У мене проблема. Просто вмираю. Алергія. Набрякає все тіло. свербить так, що хочеться видряпати", - поскаржилася Каменських у підписах до сторіс.

Також співачка зізналася, що спочатку показала обличчя, використовуючи фільтри, але потім вирішила показати і без фільтрів. І виглядає вона звичайно не найкращим чином, через хворобу обличчя ніби пом'яте і припухле.

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