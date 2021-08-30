Переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова показала, як розважається на відпочинку
Як пише Politeka.net, хореографиня Ілона Гвоздьова стала широко відомою українцям після участі в телевізійному шоу "Танці з зірками" на "1+1", у якому навіть перемогла в 2018 році в парі з шоуменом Ігорем Ласточкіним.
У своєму Instagram Гвоздьова розповіла, що разом із чоловіком відправилася на відпочинок. Зірка активно ділиться з шанувальниками подробицями відпустки у місті Сус, що в Тунісі. Нещодавно Гвоздьова розповіла про романтичну зустріч світанку з чоловіком на яхті, а цього разу ще раз показала свої танцювальні навики.
Хореографиня у різнокольоровому купальнику виконала хореографічний рух та граційно стрибнула у басейн, засвітивши при цьому ідеальну фігуру після других пологів.
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"Плавно входимо в осінь 😉", - написала Гвоздьова.
"Ну красиво як 😍 Переглянула кілька разів))", " Головне з посмішкою 😉", - написали у мережі.
Рaніше Politeka писaлa, що Полякова з Гвоздьовою з "Танців з зірками" помірялися фігурками в купальниках: "Кадри не менш ефектні...".
Нагадаємо, що Гвоздьова з "Танців з зірками" в купальнику побешкетувала з чоловіком на яхті: "Ні секунди про це не пошкодувала!".
A ще Politeka повідомлялa, що Гвоздьова розповіла, чому не спілкується з Остапчуком після "Танців з зірками": "Переконувала, щоб він не бив морду...".