Переможниця одного з сезонів "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова показала, як розважається на відпочинку

Як пише Politeka.net, хореографиня Ілона Гвоздьова стала широко відомою українцям після участі в телевізійному шоу "Танці з зірками" на "1+1", у якому навіть перемогла в 2018 році в парі з шоуменом Ігорем Ласточкіним.

У своєму Instagram Гвоздьова розповіла, що разом із чоловіком відправилася на відпочинок. Зірка активно ділиться з шанувальниками подробицями відпустки у місті Сус, що в Тунісі. Нещодавно Гвоздьова розповіла про романтичну зустріч світанку з чоловіком на яхті, а цього разу ще раз показала свої танцювальні навики.

Хореографиня у різнокольоровому купальнику виконала хореографічний рух та граційно стрибнула у басейн, засвітивши при цьому ідеальну фігуру після других пологів.

"Плавно входимо в осінь 😉", - написала Гвоздьова.

"Ну красиво як 😍 Переглянула кілька разів))", " Головне з посмішкою 😉", - написали у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Полякова з Гвоздьовою з "Танців з зірками" помірялися фігурками в купальниках: "Кадри не менш ефектні...".

Нагадаємо, що Гвоздьова з "Танців з зірками" в купальнику побешкетувала з чоловіком на яхті: "Ні секунди про це не пошкодувала!".

A ще Politeka повідомлялa, що Гвоздьова розповіла, чому не спілкується з Остапчуком після "Танців з зірками": "Переконувала, щоб він не бив морду...".