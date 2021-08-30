Відома українська акторка та зірка реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася кадрами з весілля

Як пише Politeka.net, 32-річна знаменита акторка Ксенія Мішина відома українцям завдяки серіалу "Кріпосна" та участі у популярному реаліті-шоу "Холостячка". Як відомо, у фіналі Мішина віддала перевагу гумористу Олександру Еллерту. Після проєкту пара тривалий час зустрічалася та навіть жила разом, однак нещодавно Мішина та Еллерт оголосили про розрив.

Попри це, зірка продовжує наполегливо працювати та розповідає подробиці особистого життя у себе в Instagram. Цього разу Мішина поділилася кадрами з весілля друзів та навіть зізналася, що сильно розчулилася і розплакалася, коли вийшли наречений з нареченою.

Мішина привітала молоду сім’ю та записала відео, на якому гості свята голосно кричали: "Вітаємо!".

Зауважимо, що на весілля акторка прийшла разом зі своїм сином Платоном.

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Нагадаємо, що переможець "Холостячки" Еллерт переніс операцію, з'явилося фото: "У мене була...".

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