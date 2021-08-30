Співачка Настя Каменських показала яскраве фото в соцмережі, прощаючись з літом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка вразила виглядом спотвореного від сильної алергії обличчя, схоже, привела себе до ладу. У своєму Instagram артистка виклала кокетливе фото, яким попрощалася з літом, яке минає.

На фотографії, яка була зроблена на залитій сонцем терасі, Настя позує в легкому літньому образі. Перед камерою красуня з'явилася в коротеньких джинсових шортиках і короткому чорному топі, поверх якого одягла світлу прозору майку. Пишні кучері співачки розпущені і недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж, загадковий вигляд, і ні сліду від алергічних відтінків, які були вранці.

У підписі до фотографії Каменських написала:"Last summer Sunday vibes". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото Насті засинаючи її компліментами: "Сонячна дівчина", "Крихітка на мільйон", "Мила. Удачі і здоров'я", "Дуже красива", "Красуня", "Красива. Як завжди, на вищому рівні!", "Просто вогонь", "Красива".

Нагадаємо, Настя Каменських збентежила новим фото в незвичайному топіку: "Таке відчуття, що тримаєте когось за...".

Як повідомляла Politeka, Каменських без Потапа побалувала себе солоденьким в компанії подружок: "Субота починається с...".

Також Politeka писала, що Каменських у розкішній вишиванці заспівала з тещею Потапа українською мовою: "З моєю Лідочкою...".