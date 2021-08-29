Бронзова призерка Олімпійських ігор та учасниця шоу "Танці з зірками" Ганна Різатдінова замінила Осадчу в програмі "Світське життя"

Як пише Politeka.net, нещодавно незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча втретє стала мамою. Поки телеведуча насолоджується материнством, у програмі її замінили відомі зірки українського шоу-бізнесу. Так, у нових випусках "Світського життя" з’являться солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька та співачка Наталія Могилевська.

На офіційній сторінці "Світського життя" розповіли, що ведучою випуску про забіг "THE COLOR RUN UKRAINE 2021", який відбувся 29 серпня на Троїцькій площі в Києві, стала спортсменка Ганна Різатдінова.

"Я, Ганна Різатдінова, тільки заради "Світського життя" готова знову поринути у світ спорту", - сказала учасниця "Танців з зірками".

Різатдінова взяла інтерв’ю у каратиста, бронзового призера ХХХІІ Олімпіади у Токіо Стаса Горуни, ведучого Анатолія Анатоліча, телеведучої Олександри Лободи та інших зірок, які взяли участь у забізі.

Рaніше Politeka писaлa, що "Світське життя" Каті Осадчої потайки зняли реакцію чоловіка Джамали на її тріумф: "Можна вічно дивитися...".

Нагадаємо, що Осадчій після народження третьої дитини знайшли заміну в "Світському житті", інтригу розкрито: хто з'явиться замість Каті.

A ще Politeka повідомлялa, що Могилевська показала "помолоділу" Ротару і пококетувала з Шевченком, зайнявши місце Осадчої: яскраві кадри.