Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної" показав, в якому фільмі тепер зіграє роль

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк не так давно одружився на красуні тіні Антоненко. Пара зіграла весілля в Карпатах, після чого актор повернувся до зйомок в українських проектах. Тарас нещодавно закінчив роботу над "Ангелами", а тепер активно розповідає про нову роль у"каві з кардамоном". Не так давно Цимбалюк опублікував пост, де детально розповів про свого персонажа.

Тепер Тарас поділився новими фотографіями в Instagram. На них красень був в костюмі, позуючи поруч з дівчиною в шикарній сукні. На інших знімках Цимбалюк вже був один.

"Кава з кардамоном", - підписав фотографії Тарас.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Чекаємо з нетерпінням", "неперевершений", "чекаємо", "топ один", "нарешті, не можу дочекатися" кави...". Обожнюю цю повість. Боюся розчарування, в порівнянні з книгою. Пані Наталія писала, що ви, Тарас, прочитали її "мелодію кави в тональності кардамону".

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