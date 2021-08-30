Відомий танцюрист і переможець шоу "Танці з зірками" Женя Кот показав кадри зі зйомок "Україна має талант"

Як передає Politeka.net, Євген Кот прославився завдяки своїй участі в проєкті "Танці з зірками". Він проявив себе там як талановитий танцюрист і хореограф, в результаті чого здобув перемогу разом зі своєю напарницею Ксенією Мішиной. Танцюрист активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу хореограф поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно стало відомо, що Женя Кот став новим суддею на проєкті "Україна має талант". Також суддями стали актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина і шоумен Сергій Притула. Зараз активно проходять зйомки шоу і Женя Кот вирішив поділитися кадрами з майданчика.

"З нетерпінням чекаю коли все, що ми побачили побачите і ви! А ви чекаєте?", запитав хореограф.

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