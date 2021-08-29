Сестра популярного українського телеведучого Дмитра Комарова зі "Світ Навиворіт" Ангеліна поділилася досвідом батьківства та показала шанувальникам маленьку донечку

Як пише Politeka.net, рідна сестра журналіста та мандрівника Дмитра Комарова, який прослався як ведучий популярної телепередачі "Світ навиворіт", Ангеліна Комарова, хоч і не така публічна як її брат, але також активно веде свій блог в Instagram.

Цього разу топовий стиліст Києва Ангеліна Комарова, яка трохи менше року тому стала мамою, поділилася із шанувальниками своїм досвідом материнства та дала декілька порад, як поєднувати кар’єру та бути хорошою мамою.

Жінка зазначила, що як швидко виходити на роботу після декрету й чи виходити взагалі – це вибір кожного. Особисто для неї важливим пунктом стало навчання. Комарова запитувала як правильно доглядати за дитиною у кваліфікованих лікарів, зокрема у відомого Євгена Комаровського.

"Для мене материнство - це величезне щастя. Але при цьому мені життєво необхідно брати участь і в інших сферах життя, бути активною", - написала сестра журналіста.

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