Українська співачка Тіна Кароль розповіла, які смаколики її чекають в особистому саду і на городі в заміському особняку
Популярна виконавиця і її син Веніамін живуть у великому маєтку під Києвом, в селі Зазим'я. Причому будинок зірка отримала від покійного чоловіка Євгена Огіра, проте добудовувати і влаштовувати двір тіні довелося вже після смерті чоловіка.
За весь час співачка показувала свій будинок лише раз, коли влаштувала спеціальну екскурсію. Зазвичай Кароль не ділиться домашніми кадрами в соцмережах. Зате із задоволенням показує свій сад.
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Варто відзначити, що за будинком зірка дивиться сама, а також любить возитися в городі і саду. Причому артистка сама садить все і сама потім готує їжу. Про це вона не раз говорила. У нових Сторі Тіна показала домашні яблука, перчики і кабачки, похвалившись своїм урожаєм в цьому році.
Відзначимо, що у дворі зірка розмістила 3-поверховий котедж, лаунж-зону, спортзал. Але особлива гордість співачки-сад, город і розарій з 50 рожевих кущів. Всередині будинку є камін з ліпниною, літня кухня з панорамними вікнами, зимовий сад, кілька спалень, а також цілий Тренажерний зал.
Раніше народна артистка України Тіна Кароль виступила разом з італійським виконавцем Андреа Бочеллі в рамках концерту "Голос моєї душі", що проходив у Києві. Красуня для виступу одягла ефектну жовту сукню, зачарувавши виглядом. На одній з фан-сторінок Тіни в соціальній мережі Instagram з'явилися фото і відео, де дівчина плаче за лаштунками.
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