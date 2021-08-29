Відомий телеведучий Юрій Горбунов засвітив своє господарство з Катею Осадчою в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним українським шоуменом. Він прославився як телеведучий і продюсер. Юрій грав у безлічі фільмів, в тому числі і в кінокартинах, які сам продюсував. Шоумен активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Юрій поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно у телеведучого народився другий син, ім'я його дружини поки не розграшають. Як відомо, Юрій зі своєю дружиною Катею Осадчою живуть в шикарному заміському будинку. Телеведучий вирішив похвалитися господарством їхнього городу. Він показав кілька фото, де тримає груші прямо на дереві.

"Урожайний рік", підмітив Юрій Горбунов

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Господар, хороші грушки", "Смакота! Ось це господар!", "Встигли груші в саду у дядька Юри...".

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