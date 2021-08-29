Сім’я ведучого нового сезону "Україна має талант" Григорія Решетника вирушила на відпочинок

Як пише Politeka.net, зірка телеканалу "СТБ" Григорій Решетник, якого всі знають як ведучого популярних шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Україна має талант", разом із дружиною Христиною прожив у шлюбі більше 10 років. Пара виховує трьох синів – Івана, Дмитра та Олександра.

У своєму Instagram Христина Решетник часто розповідає шанувальникам про життя сім’ї. Цього разу дружина телеведучого опублікувала кадри з аеропорту та написала, що вони з чоловіком та синами нарешті вирушають на відпочинок, однак куди саме – не уточнила.

"Для нас ця відпустка була життєво необхідна 🙏🏻 ураааа! Іще трохи і літо буде знову з нами 👏👏👏👏☀️☀️☀️☀️", - написала Христина Решетник.

На фото жінка позувала разом із трьома синами в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", очікуючи свого рейсу.

До того ж, у stories дружина Григорія Решетника розповіла про проблему зі здоров’ям, яка виникла прямо перед вильотом.

"Не повірите – у мене знову проблеми з оком) і це – буквально за пару годин до вильоту) красуня я ще та)", - написала Христина.

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