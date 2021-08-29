Відома співачка Настя Каменських показала себе зі своїм обранцем

Як передає Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в дуеті "Потап і Настя". Після розпаду групи артистка почала сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, в 2019-му році Настя Каменських зізналася, що вийшла заміж за колишнього колегу по дуету Потапа (Олексія Потапенко). Весь цей час подружжя разом і часто радують шанувальників спільними фото. На кадрі Настя обіймає Потапа лежачи на ліжку.

"Улюблений, я вже сумую



Тільки зустрілися, а сьогодні знову розлітаємося кожен по своїх роботах, зйомках, концертах", розповіла Настя Каменських.

Шанувальники засипали подружжя компліментами під публікацією: "Класна пара", "Які ви милі", "Ви можете об'єднатися, ми не проти", "Як мило, сімейне фото".

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