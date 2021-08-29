Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала шанувальникам, як добивається ідеальної фігури в спортзалі

Як пише Politeka.net, популярна 33-річна телеведуча Леся Нікітюк, яка запам’яталася українцям завдяки шоу "Орел і Решка", "Хто зверху", "Ле Маршрутка" та багатьох інших, вражає шанувальників підтягнутою фігурою та ідеальним пресом.

У своєму Instagram, де за Лесею стежать майже 4 мільйони людей, Нікітюк показала, як їй вдається підтримувати себе у формі. Зірка опублікувала кілька stories зі спортзалу і показала, які вправи виконує. Так, Леся у чорно-білому спортивному костюмі декілька разів підтягнулася та виконала ще деякі вправи.

"Дівочки, заказуйте раків, я скоро", - як завжди з гумором написала Нікітюк.

Як бачимо, у спортзал Леся Нікітюк ходить мало не щодня, фігура дівчини дійсно близька до ідеалу.

Рaніше Politeka писaлa, що Нікітюк в білизні засвітила інтер'єр своєї затишної спальні: зелені стіни і дзеркало з лампочками.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк, Горбунов, Яма, Лобода та інші висловилися про нове звання Монатика: "Ніхто не вірив у нього...".

A ще Politeka повідомлялa, що Єфросиніна, KAZKA і Товстолес з "Жіночого кварталу" відгукнулися на скандал Нікітюк з Дурнєвим: "Все ще гірше".