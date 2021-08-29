Модель Тіна Кунаки, нова дружина актора з Франції Венсана Касселя, показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі вийшла заміж за Венсана Касселя кілька років тому. 24-річна дівчина вже встигла народити французькому акторові дочку на ім'я Амазоні. Але красуня зберегла розкішну фігуру і активно її демонструє в Instagram, де веде мікроблог.

На новому фото, яке дівчина опублікувала в Instagram, красуня була в рожевому міні-бікіні на мотузочках. Тіна сиділа біля басейну, насолоджуючись сонечком. Кунакі показала кілька фото, щоб фанати змогли повноцінно насолодитися фігурою дівчини. Як можна зрозуміти, красуня зараз відпочиває на Ібіці, судячи з геолокації.

"В кінці літа", - написала Тіна під фото і відео.

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Фанати поставили понад 45 тисяч лайків і написали коментарі:

"Повернись до мене", "Атомний удар", " нереальна жінка!", "Що тут відбувається"," ти чудова","Ти моя кохана дівчина".

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