Модель Тіна Кунаки, нова дружина актора з Франції Венсана Касселя, показала себе на відпочинку
Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі вийшла заміж за Венсана Касселя кілька років тому. 24-річна дівчина вже встигла народити французькому акторові дочку на ім'я Амазоні. Але красуня зберегла розкішну фігуру і активно її демонструє в Instagram, де веде мікроблог.
На новому фото, яке дівчина опублікувала в Instagram, красуня була в рожевому міні-бікіні на мотузочках. Тіна сиділа біля басейну, насолоджуючись сонечком. Кунакі показала кілька фото, щоб фанати змогли повноцінно насолодитися фігурою дівчини. Як можна зрозуміти, красуня зараз відпочиває на Ібіці, судячи з геолокації.
"В кінці літа", - написала Тіна під фото і відео.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Вагітна наречена 19-річного переможця "Голосу країни" Сасанчина опинилася у лікаря: "Я досі не можу повірити..."
Відома співачка пішла з життя в лікарні, врятувати не вдалося: "Cподіваємося, вона знайде мир і спокій"
Дружина "Холостяка" Добриніна показала малюка і відверто зізналася: "Через місяць стає..."
Українці розсварилися через нове звання Монатіка, кадри: "Заслужений артист, не співає державною..."
Фанати поставили понад 45 тисяч лайків і написали коментарі:
"Повернись до мене", "Атомний удар", " нереальна жінка!", "Що тут відбувається"," ти чудова","Ти моя кохана дівчина".
Нагадаємо, Кунакі в обтягуючому вбранні притулилася до Венсана Касселя, показавши свою любов
А ще Politeka писала, що Кунакі в купальнику розтанула в обіймах Венсана Касселя, показавши свої справжні почуття
Також Politeka повідомляла, що молода дружина Венсана Касселя в шоломі здивувала несподіваним захопленням