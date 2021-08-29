Дружина відомого ведучого і "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала себе з малюком

Як передає Politeka.net, Даша Квіткова відома як блогер на платформі соціальної мережі Instagram. Вона прославилася завдяки своїй участі в 9-му сезоні шоу "Холостяк", де головним героєм був Микита Добринін. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз вона поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, більше року тому у Микити Добриніна і Даші квіткової відбулося весілля. А півтора місяці тому у подружжя народився малюк - хлопчик на ім'я Лев. На кадрі дівчина гуляє в синій сукні з відкритими плечима зі своїм малюком.

"Отже, я вперше:



Висипалася всього за кілька хвилин. При цьому примудрялася дотримуватися свого харчування. Як наслідок-бачу бажаний результат.



Навчилися лаятися з чоловіком пошепки.



Вперше ходила в туалет (ну, а що, правда адже) з дитиною на руках. Така у мам супер-геройська сила



Приймала душ за 1 хвилину, як ніби здаю нормативи. Між іншим, дуже корисний навик, завжди стане в нагоді

Почала вирішувати кілька завдань одночасно. Коли Микита закінчує робочі справи і може залишитися з Левом, у мене є всього нічого для того, щоб привести в порядок не тільки себе, але і наш будинок + роботу ніхто не відміняв.

Вперше дивилася турецький серіал.

(Привіт, я мама в декреті)

Вивчила абетку дитячого крику і стала його розрізняти (мабуть, найскладніша Абетка в світі).



Ходила так довго в піжамі, без укладання, з відросло манікюром і корінням.



Їла сніданок на вечерю. Але навіть цьому раділа



Плакала так багато і так багато любила. Сподіваюся, я зможу зберегти назавжди цей спектр почуттів і емоцій, він безцінний.



Навчилася використовувати ноги, як руки



Зрозуміла, наскільки у мене залізні нерви. Я однозначно стала кращою версією себе.



Цілувала чужі п'ятки і отримувала від цього нереальне задоволення.



Спасибі Льву за все це", розповіла дружина "Холостяка".

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