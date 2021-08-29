Незмінний суддя "Танців з зірками" Влад Яма разом із дружиною та сином взяв участь у благодійному забізі

Як пише Politeka.net, відомий хореограф та незмінний суддя популярного танцювального шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом із дружиною Лілією та сином Леоном взяли участь у благодійному забізі. Про це розповіла Лілія Яма у своєму Instagram.

Як відомо, сімейство брало участь у "THE COLOR RUN UKRAINE 2021", який відбувся 29 серпня на Троїцькій площі в Києві. Цей забіг, який, окрім Києва, влаштовують ще й у Львові, – благодійний, відбувається в межах Благодійного фонду "1+1" медіа "Ти не один" в проєкті "Здійсни мрію".

Суть пробігу в тому, що учасники на старті одягають білі футболки та обмащують один одного індійськими фарбами холі. Так, Лілія Яма показала, як її чоловіка обмастили синьою фарбою навіть на обличчі.

У забізі брав участь також ведучий Анатолій Анатоліч, якого теж добряче замастили.

"Потрапив під роздачу", - пожартувала дружина Влада Ями.

Так, син Влада та Лілії пробіг благодійний забіг для дітей, довжиною 500 метрів, та навіть отримав медаль.

Хореоргаф з дружиною пробігли значно більше – 5 кілометрів та були обмащені краскою з ніг до голови.

Рaніше Politeka писaлa, що Влад Яма опинився під крапельницею після вечері в ресторані, що з ним зараз: "Помилка іноді може коштувати життя".

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" відвіз свою сім'ю в "секретне" місце: "Нас чекають великі справи!".

A ще Politeka повідомлялa, що Влад Яма з "Танці з зірками" став на коліна перед Лесею Нікітюк на публіці: "Секретний кадр".