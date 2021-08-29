Незмінний суддя "Танців з зірками" Влад Яма разом із дружиною та сином взяв участь у благодійному забізі

Як пише Politeka.net, відомий хореограф та незмінний суддя популярного танцювального шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом із дружиною Лілією та сином Леоном взяли участь у благодійному забізі. Про це розповіла Лілія Яма у своєму Instagram.

Як відомо, сімейство брало участь у "THE COLOR RUN UKRAINE 2021", який відбувся 29 серпня на Троїцькій площі в Києві. Цей забіг, який, окрім Києва, влаштовують ще й у Львові, – благодійний, відбувається в межах Благодійного фонду "1+1" медіа "Ти не один" в проєкті "Здійсни мрію".

Суть пробігу в тому, що учасники на старті одягають білі футболки та обмащують один одного індійськими фарбами холі. Так, Лілія Яма показала, як її чоловіка обмастили синьою фарбою навіть на обличчі.

Популярні новини зараз

Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото

Відома співачка пішла з життя в лікарні, врятувати не вдалося: "Cподіваємося, вона знайде мир і спокій"

Українців приголомшили прогнозом погоди на осінь 2021: «Випаде сніг і...»

Робота шкіл з 1 вересня, озвучені важливі правила: «Потрібно буде обов'язково...»

Ридаюча перед концертом Каменських розповіла, що сталося: "Ще дві години тому..."
Показати ще

У забізі брав участь також ведучий Анатолій Анатоліч, якого теж добряче замастили.

"Потрапив під роздачу", - пожартувала дружина Влада Ями.

Так, син Влада та Лілії пробіг благодійний забіг для дітей, довжиною 500 метрів, та навіть отримав медаль.

Хореоргаф з дружиною пробігли значно більше – 5 кілометрів та були обмащені краскою з ніг до голови.

Рaніше Politeka писaлa, що Влад Яма опинився під крапельницею після вечері в ресторані, що з ним зараз: "Помилка іноді може коштувати життя".

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" відвіз свою сім'ю в "секретне" місце: "Нас чекають великі справи!".

A ще Politeka повідомлялa, що Влад Яма з "Танці з зірками" став на коліна перед Лесею Нікітюк на публіці: "Секретний кадр".