Знаменита 52-річна актриса і співачка Дженніфер Лопес під час прогулянки після занять спортом показала ідеальну форму

Артистка тренується кілька разів на тиждень, причому з різними тренерами і дотримується режиму правильного харчування. Більш того, знаменитість дуже піклується про свою шкіру, тому завжди на тренуванні і після ходить з пляшкою води, яку випиває протягом усього вільного часу.

Нещодавно артистка на прогулянці після заняття показала досить вдалий і яскравий образ в лавандовому топіку. Знявши верхню майку, Лопес покрасувалася на вулиці підтягнутими формами і пресом. Причому зірка відчуває себе дуже впевнено під час таких прогулянок, адже їй правда є що показати.

У 52 роки мати хороший плоский живіт, шкіру без зморшок і обличчя 30-річної красуні може мати не кожна жінка, тому фанати масово цікавляться у Лопес секретами догляду за собою.

Відзначимо, сама Дженніфер заперечує заяви про те, ніби вона коле ботокс і робить інші процедури. Замість цього зірка намагається показати, як доглядає за собою за допомогою власної лінійки косметики і що допомагає їй бути на висоті.

Цього разу в салатовому халаті Дженніфер показала у ванній свої б'юті-процедури: "Glow-getters! Ось моя щоденна процедура для поліпшення кольору обличчя, щоб ви могли поліпшити своє сяйво ✨ " - пише вона.

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