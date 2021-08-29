Учасник нового сезону "Танці з зірками" і відомий танцюрист Олексій Суровцев дав підказку в мережі, хто став його партнеркою

Як передає Politeka.net, Олексій Суровцев є популярним українським актором і спортсменом. Він прославився завдяки своїй участі в проєкті "Танцюють всі", де вразив усіх талантом. Також Олексій є триразовим чемпіоном України зі стриптизу. Актор активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Олексій опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, актор серіалу "Слід" став 5-им учасником популярного шоу "Танці з зірками". Це буде його не перший вихід на паркет. Актор вже показував, як проходять репетиції до першого випуску шоу, а тепер вирішив показати, як виглядає його партнерка. Спочатку Олексій заінтригував українців питанням, який колір волосся у його колеги і частково показав її на відео.

Після цього він показав відео зі зйомок, де видно тільки їх силуети.

Раніше повідомлялося, чемпіонка Харлан, зірка "Ліги сміху" і український Тарзан показали, як готуються до "Танців з зірками": "Це боляче"

Також, учасник нових "Танців з зірками" оголосив про поповнення в родині: "На одного жартівника більше"

Politeka розповідала, новий сезон "Танці з зірками", стали відомі імена учасників: "Ну все, точно буду дивитися"