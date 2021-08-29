Суддя "Танців з зірками", прима-балерина Катерина Кухар показала, як занудьгувала в басейні через літо, що минає
Катерина Кухар вирішила оздоровитися перед початком осені і старту нових сезонів різних проектів, в яких їй належить взяти участь. Як відомо, скоро починаються зйомки танцювального шоу, де зірка знову буде в якості журі.
Зазвичай у балерини досить щільний гастрольний графік і участь в численних шоу розписано заздалегідь, але вона встигає чергувати насичені будні з особистим життям і часом на себе. Не секрет, що Кухар і її чоловік Олександр Стоянов дуже люблять відпочивати і подорожувати.
Тому нові кадри з відпочинку стали підтвердженням того, як добре зірки вирішили провести вихідні. Саме наступ останніх днів літа змусило балерину засумувати:
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"Так не хочеться відпускати цю безтурботність... насолоджуємося останніми залишками літа ... ️ ️ 💛» - пише Катерина під кадрами, на яких задумливо позує в басейні.
Раніше Катерина з чоловіком вирушила до Черкас, де насолоджувалася неймовірними краєвидами перед концертом.
"По дорозі в Черкаси», - підписала відео зірка.
Знявши роздуми свого чоловіка в дорозі, Кухар вирішила пожартувати:»Кому види, а кому думки про риболовлю...".
Нагадавши, Катерина Кухар з чоловіком показали, чим займаються перед концертом.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар розцілувала задоволеного Горбунова, поки Осадча не бачить.
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" з чоловіком влаштували парад етнічних нарядів.