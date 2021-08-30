Дружина популярного телеведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина під час очікування в аеропорту показала, як чоловік проводить час з сином

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник прославився як український телеведучий. Популярність йому принесла робота в таких проєктах, як "Холостяк" і "Холостячка". У телеведучого є дружина - Христина. Вони в шлюбі більше 10 років і у них є троє дітей - Іван, Дмитро та Олександр. Подружжя є зразком ідеальної сім'ї в українському шоу-бізнесі. Григорій і Христина активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моменти з життя.

На цей раз на сторінці телеведучого в Instagram з'явилося нове відео. Як раніше повідомлялося, Григорій нещодавно став ведучим нового сезону "Україна має талант". У зв'язку з роботою, він мало бачиться зі своєю сім'єю, але нарешті ведучий відправився у відпустку. На кадрах Григорій зі своїм молодшим сином Олександром грається, поки вони очікують в аеропорту.

"Любов у них така", підписала відео Христина Решетник.

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