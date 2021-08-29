Колишня дружина Дзідзьо і відома співачка Slavia показала себе в шикарному образі і зізналася в тому, що відчуває зараз

Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома). Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз дівчина поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі співачка в шикарній довгій сукні в підлогу синього кольору. Ярослава заговорила в публікації про те, що скоро виходить її нова пісня, в якій вона висловила свої почуття.

"Скоро прем'єра пісні, в якій я написала про свої почуття, про те, що відчуваю в даний період, про своє ставлення до відносин в парі, і до життя в цілому...

Я не завжди розумію, і можу пояснити значення фраз, які приходять ніби нізвідки, і складаються в рими, але з часом відкривається істина... Заради шоу-бізнесу мені не потрібно "йти по головах", грати людьми і почуттями...

Моя душа бунтує, коли грають і маніпулюють мною. Все це проявляється у творчості. Підсвідомо. З мого життя зникає непотрібне. Я вибираю тих, з ким затишно, легко і тепло моєї душі, за будь-яких обставин. Я доросла дівчинка. До цього часу я навчилася відчувати і проявляти себе, трохи про себе розуміти.

Я намагаюся приймати людей такими, як вони є, особливо не розраховуючи на те, що всі будуть приймати і розуміти мою сутність...Дякую тим, хто зі мною, хто вірить мені, вірить в мене-знайомим і незнайомим - всім взаємної любові ❤️", розповіла співачка.

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